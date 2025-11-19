PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE Saint-André-de-Sangonis
PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE Saint-André-de-Sangonis mercredi 19 novembre 2025.
PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
5 rue des fontaines Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2025-11-19
fin : 2025-12-17
2025-11-19 2025-12-17
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? La bibliothèque vient à vous ! Les jeunes de l’IME accompagnés d’une éducatrice vous apportent nos sélections et vos réservations.
5 rue des fontaines Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 83 89 29 21 bibliotheque@sangonis.fr
English :
Can’t make it? The library comes to you! Young people from the IME, accompanied by an educator, bring you our selections and your reservations.
German :
Sie können nicht mobil sein? Die Bibliothek kommt zu Ihnen! Die Jugendlichen des IME bringen Ihnen in Begleitung einer Erzieherin unsere Auswahl und Ihre Reservierungen.
Italiano :
Non potete venire? La biblioteca viene da voi! I giovani dell’IME, accompagnati da un educatore, vi porteranno le nostre selezioni e le vostre prenotazioni.
Espanol :
¿No puede venir? ¡La biblioteca viene a ti! Los jóvenes del IME, acompañados por un educador, le llevarán nuestras selecciones y sus reservas.
