Portail ouvert du Moulin lyrique Moulin Morizot Metz-le-Comte

Moulin Morizot 16 route de la forêt Metz-le-Comte Nièvre

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-13 23:00:00

2025-07-12

Samedi 12 juillet, le moulin Morizot ouvre son portail au public pour deux après-midi de performances poétiques, concerts et expositions qui célèbrent les valeurs patrimoniales et contemporaines de la région et d’ailleurs. Une quinzaine d’artistes, comédiens, écrivains et musiciens s’y réunissent pour rendre hommage notamment au poète nivernais Adam Billaut, au Portugais Luís de Camões et à son traducteur François Ragon, né à Avallon, ainsi qu’au poète macédonien Aco Šopov. .

Moulin Morizot 16 route de la forêt Metz-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lemoulinlyrique@gmail.com

