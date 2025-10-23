Porte-clé d’automne Atelier Juniors de 6 à 9 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

1h Enfants et Juniors 6 à 9 ans

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 15:00:00

2025-10-23

Après avoir réalisé ton illustration, peint ton dessin sur la surface en bois de ton porte-clé et finis le montage de ce dernier sur sa chaînette en métal. Avec l’aide de Caroline, illustratrice jeunesse de Jus de carotte.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Once you’ve created your illustration, paint your design on the wooden surface of your key ring and finish mounting it on its metal chain. With the help of Caroline, children’s illustrator of Jus de carotte.

German :

Nachdem du deine Illustration erstellt hast, male deine Zeichnung auf die Holzoberfläche deines Schlüsselanhängers und beende die Montage des Schlüsselanhängers an seiner Metallkette. Mit der Hilfe von Caroline, der Jugendillustratorin von Jus de carotte.

Italiano :

Dopo aver creato la vostra illustrazione, dipingete il disegno sulla superficie di legno del vostro portachiavi e finite di montarlo sulla sua catena di metallo. Con l’aiuto di Caroline, illustratrice per bambini di Jus de carotte.

Espanol :

Después de crear tu ilustración, pinta tu diseño en la superficie de madera de tu llavero y termina de montarlo en su cadena de metal. Con la ayuda de Caroline, ilustradora infantil de Jus de carotte.

