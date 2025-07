Randonnée : Parenthèse verte & good vibes au Bois de Boulogne Porte d’Auteuil Paris

Randonnée : Parenthèse verte & good vibes au Bois de Boulogne Porte d’Auteuil Paris dimanche 13 juillet 2025.

La randonnée

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community vous invite à une randonnée conviviale dans l’un des plus grands espaces verts parisiens : le Bois de Boulogne. Une balade entre nature, culture et détente, ponctuée de lieux insolites, d’étapes historiques et d’instants de respiration partagée. Un parcours accessible à tous, pensé pour mêler bonne humeur, découvertes et rencontres.

Au programme :

Départ : Porte d’Auteuil – Point de rencontre central et facile d’accès depuis tout Paris

Lac Inférieur – Calme, barques, îles et pont

Île aux Cygnes (du bois) – Un coin méconnu

Château de Bagatelle (extérieur) – Un joyau du 18e siècle caché dans le bois

Hippodrome de Longchamp – Anecdotes et patrimoine sportif

Petite pause zen – Respiration guidée ou moment calme au bord de l’eau et pique nique

Et bien sûr, plein de belles surprises à partager entre rires, rencontres et bonne humeur !

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante ayant la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

LIEU : Porte d’Auteuil

Distance estimée : environ 6 km

Durée : environ 3h (avec pauses)

À prévoir : bonnes chaussures, eau, goûter

QUI SOMMES NOUS ?

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre

Site

Instagram : wise__community

Droit à l’image : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Le dimanche 13 juillet 2025

de 11h00 à 14h00

payant

5 euro

Cette rando étant organisée dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont non remboursables.

Public adultes.

Porte d’Auteuil 16 avenue du général sarrail 75016 Paris

lawise.community@gmail.com