Porte « entre »ouverte de la miellerie, la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS, Landas
samedi 10 octobre 2026 · la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS · Landas
Informations pratiques
Porte « entre »ouverte de la miellerie Samedi 10 octobre, 14h00 la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Aprés prés d ‘un an de chantier, la miellerie sera en partie terminée.
Bienvenue sur le nouveau site pour vous expliquer mon quotidien avec les abeilles. Au programme :
– ateliers pour enfants
– dégustation…
Venez nombreux !
la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS Landas 59310 Nord Hauts-de-France
Présentation du nouveau site d’extraction, ouverture de ruche, dégustation de miel