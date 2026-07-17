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AGENDA · Landas

Porte « entre »ouverte de la miellerie, la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS, Landas

samedi 10 octobre 2026 · la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS · Landas

Porte « entre »ouverte de la miellerie, la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS, Landas

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS
Adresse
293 rue guillocourt, 59310 LANDAS
Ville
59310 Landas
Département
Nord

Porte « entre »ouverte de la miellerie Samedi 10 octobre, 14h00 la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Aprés prés d ‘un an de chantier, la miellerie sera en partie terminée.
Bienvenue sur le nouveau site pour vous expliquer mon quotidien avec les abeilles. Au programme :
– ateliers pour enfants
– dégustation…
Venez nombreux !

la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS Landas 59310 Nord Hauts-de-France
Présentation du nouveau site d’extraction, ouverture de ruche, dégustation de miel