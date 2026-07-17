Porte « entre »ouverte de la miellerie, la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS, Landas

Informations pratiques

Porte « entre »ouverte de la miellerie Samedi 10 octobre, 14h00 la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Aprés prés d ‘un an de chantier, la miellerie sera en partie terminée.

Bienvenue sur le nouveau site pour vous expliquer mon quotidien avec les abeilles. Au programme :

– ateliers pour enfants

– dégustation…

Venez nombreux !

la miellerie de landas, 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS 293 rue guillocourt, 59310 LANDAS Landas 59310 Nord Hauts-de-France

Présentation du nouveau site d’extraction, ouverture de ruche, dégustation de miel