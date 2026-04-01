Saint-Sauveur-des-Landes

Porte ouverte à la Chèvrerie des Landes

30 Rue de la Salorge Saint-Sauveur-des-Landes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez vivre une expérience au cœur de la ferme à l’occasion des Printemps à la Ferme ! Profitez d’une journée conviviale et gourmande avec

-Le marché de producteurs pour découvrir le meilleur des produits locaux, la traite des chèvres, un moment privilégié au plus près des animaux, les balades en calèche pour petits et grands, la visite de la ferme avec un parcours pédagogique ludique et enrichissant pour toute la famille.

Côté restauration, laissez-vous tenter par un repas à la ferme sur réservation galette, fromages et dessert 100 % chèvre ou profitez d’une offre de snacking sur place pour une pause à tout moment de la journée.

Entrée libre Venez nombreux ! .

30 Rue de la Salorge Saint-Sauveur-des-Landes 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 88 11 14

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English :

L’événement Porte ouverte à la Chèvrerie des Landes Saint-Sauveur-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-02 par OT FOUGERES