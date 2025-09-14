Porte ouverte à la ferme de Truttenhausen Heiligenstein

Porte ouverte à la ferme de Truttenhausen Heiligenstein dimanche 14 septembre 2025.

Au programme, visite de la ferme, marché d’artisans et partenaires locaux, tombola, ateliers et ambiance musicale.

La ferme de Truttenhausen ouvre ses portes !

Au programme visite de la ferme, marché d’artisans et partenaires locaux, tombola, ateliers et ambiance musicale.

Venez profiter d’un banquet paysan convivial au cœur de la ferme, dans un cadre naturel merveilleux, avec au menu

un délicieux sanglier à la broche

ou, pour les végétarien·ne·s, du panir et de la ratatouille

Le tout accompagné de spaetzle et de crudités de la ferme, pour moins de 20€ par personne.

Vous êtes les bienvenu·e·s avec joie ! 0 .

Truttenhausen Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 00 52 11

English :

The program includes a tour of the farm, a market featuring local artisans and partners, a tombola, workshops and live music.

German :

Auf dem Programm stehen ein Besuch des Bauernhofs, ein Markt mit lokalen Handwerkern und Partnern, eine Tombola, Workshops und musikalische Umrahmung.

Italiano :

Il programma prevede un tour della fattoria, un mercato con artigiani e partner locali, una tombola, laboratori e musica dal vivo.

Espanol :

El programa incluye una visita a la granja, un mercado con artesanos y socios locales, una tómbola, talleres y música en directo.

