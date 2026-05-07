Informations pratiques

Heiligenstein

Porte ouverte à la ferme de Truttenhausen

Rue du Mont Sainte-Odile Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Au programme, visite de la ferme, marché d’artisans et partenaires locaux, ateliers et ambiance musicale.

Au programme visites de la ferme, animations pour petits et grands, repas paysan préparé avec les produits de la ferme, stand de vente de nos produits, ainsi que la présence d’artisans et de producteurs locaux engagés.

Profitez également de la buvette avec ses boissons artisanales et ses bières locales pour partager un moment convivial en famille ou entre amis. 0 .

Rue du Mont Sainte-Odile Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 00 52 11 ferme-truttenhausen@protonmail.com

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English :

The program includes a tour of the farm, a market featuring local artisans and partners, workshops, and live music.

L’événement Porte ouverte à la ferme de Truttenhausen Heiligenstein a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Barr