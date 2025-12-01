Porte ouverte à la Ferme-distillerie de Faronville

Outarville Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La distillerie de Faronville organise une porte ouverte à la ferme et une visite guidée pour découvrir les installations et leur gamme 100% beauceronne. Découverte de la production des spiritueux, whisky, gin et vodka, élaborés à partir des matières premières cultivées dans leurs champs.

Boutique sur place

Places limitées. Inscription par SMS au 06.30.35.12.89 ou par mail à distillerie@faronville.com .

Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 35 12 89 distillerie@faronville.com

English :

The Faronville distillery is organizing an open house at the farm and a guided tour to discover the facilities and their 100% Beauceron range.

