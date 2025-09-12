Porte ouverte à la MFR Métiers du Cheval Maison Familiale Rurale Vimoutiers

Porte ouverte à la MFR Métiers du Cheval Maison Familiale Rurale Vimoutiers vendredi 12 septembre 2025.

Porte ouverte à la MFR Métiers du Cheval

Maison Familiale Rurale 5 avenue du Général de Gaulle Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 13:30:00

fin : 2025-09-12 16:30:00

Date(s) :

2025-09-12

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

La Maison Familiale Rurale propose des formations par alternance qualifiantes dans le secteur équin dès la classe de 3ème, préparant aux métiers de palefrenier soigneur, de responsable d’élevage, de lad-driver, de lad-jockey, … .

Il sera proposé lors de la porte ouverte une démonstration d’utilisation des chevaux mécaniques.

> Tout public

> Sans réservation .

Maison Familiale Rurale 5 avenue du Général de Gaulle Vimoutiers 61120 Orne Normandie

English : Porte ouverte à la MFR Métiers du Cheval

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Porte ouverte à la MFR Métiers du Cheval Vimoutiers a été mis à jour le 2025-08-21 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault