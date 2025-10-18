Porte ouverte à la miellerie | GAEC Les Ruchers du bon berger GAEC Les Ruchers du bon berger Saint-Maurice

Porte ouverte à la miellerie | GAEC Les Ruchers du bon berger GAEC Les Ruchers du bon berger Saint-Maurice samedi 18 octobre 2025.

Porte ouverte à la miellerie | GAEC Les Ruchers du bon berger

GAEC Les Ruchers du bon berger 10 rue de la Cote de Courieux Saint-Maurice Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Nous vous invitons à venir visiter notre miellerie à travers différents ateliers et une visite guidée. Des jeux pour petits et grands.

.

GAEC Les Ruchers du bon berger 10 rue de la Cote de Courieux Saint-Maurice 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 01 83 81 famille.maistre@lesruchersdubonberger.fr

English :

We invite you to come and visit our honey house through various workshops and a guided tour. Games for young and old.

German :

Wir laden Sie ein, unsere Honigfabrik durch verschiedene Workshops und eine Führung zu besichtigen. Spiele für Groß und Klein.

Italiano :

Vi invitiamo a visitare la nostra casa del miele e a partecipare a una serie di laboratori e a una visita guidata. Giochi per grandi e piccini.

Espanol :

Le invitamos a visitar nuestra casa de la miel y a participar en diversos talleres y en una visita guiada. Juegos para grandes y pequeños.

L’événement Porte ouverte à la miellerie | GAEC Les Ruchers du bon berger Saint-Maurice a été mis à jour le 2025-09-23 par Clermont Auvergne Volcans