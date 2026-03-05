Porte ouverte à la Villa d’ÔT 56B Entrée par le porche, 1ère porte à gauche Granville

Porte ouverte à la Villa d’ÔT

56 Rue du Nord Granville

Samedi 2026-03-07

2026-03-08

2026-03-07

Présentation des activités et des rencontres créatrices à la Villa d’Ôt en 2026 Stages Ecriture, Causeries, Club épistolaire, Art floral, Soirées Lectures etc. Possibilité de louer le lieur pour venir y créer.

Samedi 7 mars de 14h à 18h et dimanche 8 mars de 10h à 12h. .

56 Rue du Nord Granville 50400

