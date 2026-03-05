Porte ouverte à la Villa d’ÔT 56B Entrée par le porche, 1ère porte à gauche Granville
56B Entrée par le porche, 1ère porte à gauche 56 Rue du Nord Granville Manche
Début : Samedi Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Présentation des activités et des rencontres créatrices à la Villa d’Ôt en 2026 Stages Ecriture, Causeries, Club épistolaire, Art floral, Soirées Lectures etc. Possibilité de louer le lieur pour venir y créer.
Samedi 7 mars de 14h à 18h et dimanche 8 mars de 10h à 12h. .
56B Entrée par le porche, 1ère porte à gauche 56 Rue du Nord Granville 50400 Manche Normandie +33 6 75 69 57 29
