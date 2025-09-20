Porte ouverte à l’atelier des amis des géants GS Atelier amis des géants Grande-Synthe

Porte ouverte à l’atelier des amis des géants GS Atelier amis des géants Grande-Synthe samedi 20 septembre 2025.

Porte ouverte à l’atelier des amis des géants GS Samedi 20 septembre, 14h00 Atelier amis des géants Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’atelier des Amis des géants

Uniquement le samedi 20/09 de 14h à 17h

Connaissez-vous le Snustre ? Jean et Marie Meulen ? Et Pint’je Bierette ? Non ? Alors, pas une minute à perdre ! Venez admirer les Géants de Grande-Synthe, et en apprendre plus sur leur histoire et leur création.

Atelier – Impasse Ronsard

BUS : C1 et C4 (arrêt « Jardin public »)

Atelier amis des géants impasse Ronsard 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Le programme des Journées du patrimoine 2025 se dévoile. Elles vous ouvriront les portes de bâtiments et d’espaces, souvent inaccessibles au public le reste de l’année. Journées du patrimoine famille

Les amis des géants GS