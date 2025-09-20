Porte ouverte à l’église Saint Joseph Eglise Saint Joseph Grande-Synthe

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Portes ouvertes des églises Saint-Jacques et Saint-Joseph

Uniquement le samedi 20/09 de 14h à 17h

La paroisse de Malo – Grande-Synthe vous fera découvrir ces deux lieux de culte et présentera une exposition sur l’histoire des églises et de la ville de Grande-Synthe Rue Pierre Loti (Eglise Saint-Jacques)

BUS : C1 et C4 (arrêt « Garnaerstraete ») 14 rue Hubert Lyautey (Eglise Saint-Joseph) _ C2 et C4 (arrêt « Allende »)

Après la Seconde Guerre mondiale, étant donnée la croissance de la population dans le Dunkerquois, deux églises s’avèrent nécessaires sur le territoire de la commune de Grande-Synthe voisine. L’église Saint-Joseph est construite en 1965 dans un nouveau quartier de la ville par les architectes de l’Atelier d’Art et d’Architecture (AAA) travaillant pour les Chantiers du diocèse de Lille, Gaston Leclercq, Ludwik Peretz et Maurice Salembier.

L’édifice en brique, de plan carré irrégulier, s’étend sur 1 000 m2. Il comprend un vaste narthex, dont la pente légère mène aux fonts baptismaux, un vaisseau, une chapelle du Saint-Sacrement et deux salles de catéchisme. L’éclairage naturel provient d’un grand vitrail en dalle de verre et d’une succession d’étroites ouvertures sous la corniche. Les architectes ont voulu que cette église, élevée en brique des Flandres, soit massive, évoquant les forts que connut Jean Bart. Le clocher est constitué de quatre murs de hauteur inégale entourant le lanterneau surplombant l’autel. Le vitrail est de Claude Blanchet. Le tabernacle est dû à François Fauck.

Eglise Saint Joseph Rue Lyautey 5960 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

