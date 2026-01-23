[Porte ouverte] Association Pilotes & cie Immeuble Lorraine Dieppe

[Porte ouverte] Association Pilotes & cie

Immeuble Lorraine / Rue Jacques Emile Blanche Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

L’association Pilotes & Cie vous invite à venir découvrir ses activités et ses univers passionnants lors d’un après-midi de rencontre et de démonstrations, le samedi 14 février, de 15h à 19h, à Dieppe.

Destiné aux curieux de tous âges, cet événement propose une immersion ludique et pédagogique dans le monde de l’aéronautique, de l’espace et des sciences. L’occasion idéale pour échanger avec des passionnés et mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent.

• Fusées à air et micro-fusées

• Découverte de l’aérodynamique

• La matérialité de l’air

• Météorites et cratères d’impact

• Exploration de la Terre, de la Lune et de Mars

• Mémoire de l’aviation et transmission du patrimoine aéronautique

Une rencontre conviviale pour apprendre en s’amusant, poser des questions, observer et partager un moment instructif en famille ou entre amis. .

Immeuble Lorraine / Rue Jacques Emile Blanche Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 68 11 31 88 contact@pilotesetcie.fr

