Porte ouverte atelier de ferronnerie La P’tite Ferronnière Paimpol

Porte ouverte atelier de ferronnerie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-18 18:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Tout au long de l’année, la P’tite Ferronnière vous accueille à son atelier à Paimpol à deux pas du port. A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’atelier sera ouvert sur des périodes définies. L’occasion de découvrir un savoir faire autour du travail du métal, vous pourrez en parallèle retrouver des créations uniques artisanales, au sein de l’espace boutique avec pleins d’idées cadeaux ! .

La P’tite Ferronnière 19 Rue du Général Leclerc Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 55 41 59

