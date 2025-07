Porte ouverte atelier de sculptures SWANNE Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Porte ouverte atelier de sculptures SWANNE

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:30:00

Porte ouverte de l’atelier SWANNE où vous pourrez découvrir un travail exceptionnel de sculpture en céramique réalisée avec l’argile du Fuilet et cuit au four à bois suivant les méthodes des poteries traditionnelles des Mauges.

Vous découvrirez un univers unique où la technique et le l’expression sont au service d’un art abouti grâce à vingt ans d’expérience.

A cette occasion , des cours hebdomadaires de modelage seront proposés à l’année Inscription possible et place limitée. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 73 11 20 f.swanne@hotmail.fr

