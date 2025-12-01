Porte Ouverte Atelier Pepperpot Céramique spécial Noël

6 rue des Bruyères Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Le dernier week-end avant Noël, découvrez l’atelier en mode festif et faites vos dernières emplettes !

Le dernier week-end avant Noël, venez faire vos derniers achats et vous régaler d’un jus de pomme chaud directement à l’atelier ! Toute la journée du dimanche, Jennifer vous accueille en mode festif avec une sélection de cadeaux de dernière minute.

Décorations de noël exclusives en porcelaine fine, vaisselle en grès et porcelaine, vases en pièces uniques, etc. .

6 rue des Bruyères Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 27 76 06 jennifer.tournaire@gmail.com

English :

The last weekend before Christmas, discover the workshop in festive mode and do your last shopping!

L’événement Porte Ouverte Atelier Pepperpot Céramique spécial Noël Rosheim a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile