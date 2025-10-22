Porte ouverte au Caminou place du 11 novembre Saugues

Porte ouverte au Caminou place du 11 novembre Saugues mercredi 22 octobre 2025.

Porte ouverte au Caminou

place du 11 novembre Maison communautaire 1er étage Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Les P’tits Déj’ du Monde au Caminou, un moment convivial pour partager un petit-déjeuner, rencontrer d’autres parents et découvrir le Caminou.

.

place du 11 novembre Maison communautaire 1er étage Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 27 15 20

English :

Les P?tits Déj? du Monde at the Caminou, a convivial opportunity to share a breakfast, meet other parents and discover the Caminou.

German :

Les P?tits Déj? du Monde au Caminou, ein geselliger Moment, um gemeinsam zu frühstücken, andere Eltern zu treffen und das Caminou zu entdecken.

Italiano :

Les P?tits Déj? du Monde al Caminou, un’occasione conviviale per condividere la colazione, incontrare altri genitori e scoprire il Caminou.

Espanol :

Les P?tits Déj? du Monde en el Caminou, una oportunidad amistosa para compartir un desayuno, conocer a otros padres y descubrir el Caminou.

L’événement Porte ouverte au Caminou Saugues a été mis à jour le 2025-10-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier