Porte ouverte au Domaine des Chaffangeons Domaine des Chaffangeons Fleurie
Porte ouverte au Domaine des Chaffangeons Domaine des Chaffangeons Fleurie jeudi 20 novembre 2025.
Porte ouverte au Domaine des Chaffangeons
Domaine des Chaffangeons 73 rue du millesime Fleurie Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-20
Nous organisons une porte ouverte sur le domaine afin de célébrer la sortie du Beaujolais Nouveau.
.
Domaine des Chaffangeons 73 rue du millesime Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 22 56 30 domainedeschaffangeons@gmail.com
English :
We’re organizing an open house on the estate to celebrate the release of Beaujolais Nouveau.
German :
Wir organisieren einen Tag der offenen Tür auf dem Weingut, um die Veröffentlichung des Beaujolais Nouveau zu feiern.
Italiano :
Stiamo organizzando un’apericena nella tenuta per celebrare l’uscita del Beaujolais Nouveau.
Espanol :
Vamos a celebrar una jornada de puertas abiertas en la finca para festejar el lanzamiento del Beaujolais Nouveau.
L’événement Porte ouverte au Domaine des Chaffangeons Fleurie a été mis à jour le 2025-10-11 par Beaujolais Tourisme