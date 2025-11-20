Porte ouverte au Domaine des Chaffangeons Domaine des Chaffangeons Fleurie

Porte ouverte au Domaine des Chaffangeons

Domaine des Chaffangeons 73 rue du millesime Fleurie Rhône

Début : 2025-11-20 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-20

Nous organisons une porte ouverte sur le domaine afin de célébrer la sortie du Beaujolais Nouveau.

Domaine des Chaffangeons 73 rue du millesime Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 22 56 30 domainedeschaffangeons@gmail.com

English :

We’re organizing an open house on the estate to celebrate the release of Beaujolais Nouveau.

German :

Wir organisieren einen Tag der offenen Tür auf dem Weingut, um die Veröffentlichung des Beaujolais Nouveau zu feiern.

Italiano :

Stiamo organizzando un’apericena nella tenuta per celebrare l’uscita del Beaujolais Nouveau.

Espanol :

Vamos a celebrar una jornada de puertas abiertas en la finca para festejar el lanzamiento del Beaujolais Nouveau.

