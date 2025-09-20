Porte ouverte au Musée de la mine Centre Langevin Grande-Synthe

Porte ouverte au Musée de la mine Centre Langevin Grande-Synthe samedi 20 septembre 2025.

Porte ouverte au Musée de la mine 20 et 21 septembre Centre Langevin Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

AU CENTRE LANGEVIN Samedi 20/09 de 14h à 17h et dimanche 21/09 de 10h à 17h

Visite libre ou guidée du Musée de la mine, à la découverte du monde des mineurs de fond.

Centre Langevin rue Cortot 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

David Debruyne