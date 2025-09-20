Porte ouverte au Musée de la Vie d’Avant Musée du Costume et des Traditions comtoises Ornans

Porte ouverte au Musée de la Vie d’Avant Musée du Costume et des Traditions comtoises Ornans samedi 20 septembre 2025.

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Du 20 au 21 septembre, nous vous invitons à participer à une série d’activités passionnantes et historiques, de 1850 à 1950.

Salon de thé de 1900

14h > 18h30 Samedi & Dimanche

Vous pourrez déguster des gâteaux et apprécier un thé, un café ou un jus de fruits dans un salon de thé des années 1900.

Animations musicales

14h > 18h30 Samedi & Dimanche

Profitez des prestations musicales de l’Ecole de Musique du Pays d’Ornans (EMIPO).

Chaboule Tout

14h > 18h30 Samedi & Dimanche

Venez tester votre adresse !

Mettez-vous au défi et participez à notre jeu chamboule tout pour tenter de renverser le maximum de canettes.

Sur les traces de Lupin

14h > 15h & 15h15 > 16h15 Samedi & Dimanche

Venez résoudre une énigme au musée !

Venez aider Mme De Tercieux à retrouver ses objets dérobés quelques jours avant. Sur inscription* (5 à 8 personnes)

Chorale lyrique

16h30 > 18h30 Dimanche

Profitez des prestations musicales de la chorale lyrique « Les Trois Fontaines ».

Certification d’étude

16h30 > 17h30 Samedi & 17h30 > 18h30 Dimanche

Venez tester votre orthographe !

Mettez-vous au défi et passez l’épreuve de la dictée pour recevoirvotre certificat d’étude comme en 1900. Sur inscription* (8 à 10 personnes)

Soirée spéciale des 20 ans

18h30 > Minuit Samedi

Venez fêter les 20 ans de la donation de la collection muséale de Mme Irène Gautier. Vous pourrez participer à des demonstrations et des initiations à différentes danses historiques de 1850 à 1950.

Renseignement & *Inscription :

La Visitation, 7 Rue Edouard Bastide, 25290 Ornans assomuseeviedavant@gmail.com – 06 48 27 64 84

Musée du Costume et des Traditions comtoises 7 Rue Edouard Bastide, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381624030 https://www.ornans.fr/vos-temps-libres/tourisme/musee-du-costume-et-des-traditions-comtoises [{« link »: « mailto:assomuseeviedavant@gmail.com »}]

