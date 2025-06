Porte ouverte au Musée du vélo – ZA du Pas Fleury Tournus 15 juin 2025 14:00

Saône-et-Loire

Porte ouverte au Musée du vélo ZA du Pas Fleury Musée du VELO MICHEL Grézaud Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 14:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Entrée gratuite pour tous avec accès à la collection permanente de 200 vélos et à l’exposition temporaire « Gabriel Voisin, inventeur visionnaire ». Des vélos rigolos et atypiques pour petits et grands à essayer dans la cour du musée. Une occasion exceptionnelle de découvrir ce musée surprenant, animé par des bénévoles enthousiastes et de repartir avec l’envie de faire du vélo! .

ZA du Pas Fleury Musée du VELO MICHEL Grézaud

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 20 01 28 info@enviesdevelo.com

English : Porte ouverte au Musée du vélo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Porte ouverte au Musée du vélo Tournus a été mis à jour le 2025-06-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II