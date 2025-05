Porte ouverte aux Jardins de Marcelle – Auppegard, 24 mai 2025 14:30, Auppegard.

Seine-Maritime

Porte ouverte aux Jardins de Marcelle 949 Rue Saint-Pierre Auppegard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-05-24

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Les Jardins de Marcelle vous ouvrent leurs portes pour une journée de partage et de découvertes !

Au programme, vente de plants potagers, aromatiques et plantes compagnes pour le potager tout l’après-midi, et à 15h une visite guidée (gratuite) de la ferme.

949 Rue Saint-Pierre

Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 65 49 45

English : Porte ouverte aux Jardins de Marcelle

Les Jardins de Marcelle open their doors to you for a day of sharing and discovery!

On the program: sales of vegetable, herb and companion plants for the garden all afternoon, and a free guided tour of the farm at 3pm.

German :

Die Gärten von Marcelle öffnen ihre Türen für einen Tag des Teilens und der Entdeckungen!

Auf dem Programm stehen der Verkauf von Gemüsepflanzen, Kräutern und Begleitpflanzen für den Gemüsegarten den ganzen Nachmittag über sowie um 15 Uhr eine (kostenlose) Führung durch den Bauernhof.

Italiano :

Les Jardins de Marcelle vi aprono le porte per una giornata di condivisione e scoperta!

Il programma prevede la vendita di piante da orto, erbacee e da compagnia per tutto il pomeriggio e una visita guidata gratuita della fattoria alle 15.00.

Espanol :

Les Jardins de Marcelle le abren sus puertas para una jornada de intercambio y descubrimiento

El programa incluye la venta de plantas hortícolas, herbáceas y de compañía para el huerto durante toda la tarde, y una visita guiada gratuita a la granja a las 15:00 h.

L’événement Porte ouverte aux Jardins de Marcelle Auppegard a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux