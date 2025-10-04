Porte ouverte Bibliothèque De Saint-Sylvestre-Pragoulin Saint-Sylvestre-Pragoulin

Porte ouverte Bibliothèque De Saint-Sylvestre-Pragoulin Saint-Sylvestre-Pragoulin samedi 4 octobre 2025.

Porte ouverte Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque De Saint-Sylvestre-Pragoulin Puy-de-Dôme

Entrée gratuite pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Journée portes ouvertes & braderie de livres

À l’occasion de cette journée portes ouvertes, la bibliothèque vous accueille de 9h à 19h pour découvrir ses espaces et ses services. Dans les couloirs, profitez également d’une grande braderie : de nombreux ouvrages issus des collections de la bibliothèque seront proposés à la vente au tarif unique de 0,50 € l’unité. Une belle opportunité de donner une seconde vie aux livres tout en enrichissant votre propre bibliothèque !

Bibliothèque De Saint-Sylvestre-Pragoulin Place de la mairie 63310 Saint-Sylvestre-Pragoulin Saint-Sylvestre-Pragoulin 63310 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0470597351 https://st-sylvestre-pragoulin.com Accès PMR – Parking proche

Journée portes ouvertes & braderie de livres

©Bibliothèque Saint Sylvestre