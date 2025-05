Porte ouverte Cave dans le Jardin – Domaine Morion Quincié-en-Beaujolais, 23 mai 2025 17:00, Quincié-en-Beaujolais.

Rhône

Porte ouverte Cave dans le Jardin Domaine Morion 1175 route du grand st cyr Quincié-en-Beaujolais Rhône

Début : 2025-05-23 17:00:00

fin : 2025-05-23 20:00:00

2025-05-23

2025-05-24

Dégustation vente des vins du domaine et explication de notre métier avec visite du chai

Domaine Morion 1175 route du grand st cyr

Quincié-en-Beaujolais 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 08 66 14 yvan.morion@orange.fr

English :

Tasting and sale of estate wines, explanation of our business and tour of the winery

German :

Weinprobe Verkauf der Weine des Weinguts und Erklärung unseres Berufs mit Besichtigung des Weinkellers

Italiano :

Degustazione e vendita dei vini della tenuta, spiegazione della nostra attività e visita della cantina

Espanol :

Degustación y venta de los vinos de la finca, explicación de nuestra actividad y visita a la bodega

