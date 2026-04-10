Porte Ouverte CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie Carré des Services (Le) Saint-Herblain
Porte Ouverte CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie Carré des Services (Le) Saint-Herblain mercredi 22 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 13:30 – 17:00
Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Tout public
La CLCV UL Métropole Nantaise (Consommation, Logement et Cadre de Vie) organise une porte ouverte.Ouvert à toutes et tous, cet événement a pour objectif de faire connaître les actions de l’association et d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations du quotidien. Plusieurs stands permettront d’échanger avec les équipes de la CLCV autour de thématiques directement liées au pouvoir d’achat et à la qualité de vie :• Économies d’énergie et d’eau : comprendre ses consommations et réduire ses factures.• Qualité de l’air intérieur : mieux vivre chez soi et préserver sa santé.• Zéro déchet (beewrap) : adopter des gestes simples pour consommer autrement et faire des économies.• Apéro Zéro Déchets : venez partager un moment convivial avec des recettes simples. Cette porte ouverte sera également l’occasion de découvrir les missions de la CLCV, son rôle de défense des consommateurs et des locataires, ainsi que ses actions menées sur le territoire.
Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800
Afficher la carte du lieu Carré des Services (Le) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
- Damso – Beyah Tour, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain 17 avril 2026
- Damso – Beyah Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain 18 avril 2026
- Murmuration – Level 2 – de Sadeck Berrabah, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain 19 avril 2026
- Electro Symphony Vol.2 et Mr Tout Le Monde, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain 21 avril 2026
- La Rue Kétanou, La Carrière, Saint-Herblain 21 avril 2026