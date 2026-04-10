Porte Ouverte CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 13:30 – 17:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Tout public

La CLCV UL Métropole Nantaise (Consommation, Logement et Cadre de Vie) organise une porte ouverte.Ouvert à toutes et tous, cet événement a pour objectif de faire connaître les actions de l’association et d’apporter des réponses concrètes aux préoccupations du quotidien. Plusieurs stands permettront d’échanger avec les équipes de la CLCV autour de thématiques directement liées au pouvoir d’achat et à la qualité de vie :• Économies d’énergie et d’eau : comprendre ses consommations et réduire ses factures.• Qualité de l’air intérieur : mieux vivre chez soi et préserver sa santé.• Zéro déchet (beewrap) : adopter des gestes simples pour consommer autrement et faire des économies.• Apéro Zéro Déchets : venez partager un moment convivial avec des recettes simples. Cette porte ouverte sera également l’occasion de découvrir les missions de la CLCV, son rôle de défense des consommateurs et des locataires, ainsi que ses actions menées sur le territoire.

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800



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