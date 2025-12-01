Porte ouverte « Cyberdanse Paris » Gymnase Marie Paradis Paris
Porte ouverte « Cyberdanse Paris » Gymnase Marie Paradis Paris samedi 13 décembre 2025.
Portes ouvertes sur nos activités dans le 10ème arrondissements de Paris
Gymnase Marie Paradis,
5 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris
le samedi 13 décembre 2025
08h30 à 10h30 : Danse classique intermédiaires
10h30 à 12h30 : Danse classique avancés
12h30 à 14h30 : Atelier d’improvisation
14h30 à 16h00 : Gym-danse
16h00 à 17h30 : Atelier d’expression dansée
Pour assister à un cours il faut être présent du début à la fin d’un cours
Entrée gratuite et sur réservation à benedicteoahara@gmail.com
Sites : www.cyberdanseparis.com
Découvrir les activités proposées par Cyberdanse Paris
Public jeunes et adultes.
Métro -> 7 : Poissonnière (Paris) (399m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (170m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (109.00m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://cyberdanseparis.com/ +33641489902 benedicteohara@gmail.com