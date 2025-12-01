Portes ouvertes sur nos activités dans le 10ème arrondissements de Paris

Gymnase Marie Paradis,

5 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

le samedi 13 décembre 2025

08h30 à 10h30 : Danse classique intermédiaires

10h30 à 12h30 : Danse classique avancés

12h30 à 14h30 : Atelier d’improvisation

14h30 à 16h00 : Gym-danse

16h00 à 17h30 : Atelier d’expression dansée

Pour assister à un cours il faut être présent du début à la fin d’un cours

Entrée gratuite et sur réservation à benedicteoahara@gmail.com

Informations et réservations : benedicteohara@gmail.com

Sites : www.cyberdanseparis.com

Découvrir les activités proposées par Cyberdanse Paris

Public jeunes et adultes.

Métro -> 7 : Poissonnière (Paris) (399m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (170m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (109.00m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://cyberdanseparis.com/ +33641489902 benedicteohara@gmail.com