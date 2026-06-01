Porte ouverte dans le jardin de Grosser, Garten Grosser, Lehrte

Porte ouverte dans le jardin de Grosser Samedi 6 juin, 12h00 Garten Grosser Region Hannover

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Un petit jardin de maison proche de la nature (environ 350 m 2), dans lequel il y a beaucoup de monde : « Ce qui fonctionne dans le grand jardin fonctionne aussi dans le petit jardin ». Le jardin est conçu sur le modèle du « mixed boarders » anglais et contient une végétation luxuriante. Pour le caractère proche de la nature et pour favoriser la biodiversité, les parterres de plantes sont complétés par un étang naturel, une mini prairie de fleurs sauvages et un jardin de petits bébés secs.

Garten Grosser Depenauer Weg 5 a, 31275 Lehrte-Immensen Lehrte 31275 Immensen Region Hannover Niedersachsen

Un petit jardin de maison proche de la nature (environ 350 m 2) où il y a beaucoup à faire.

© Garten Grosser