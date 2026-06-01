Porte ouverte dans le jardin de Sickau, Garten Sickau, Langenhagen

Porte ouverte dans le jardin de Sickau Samedi 6 juin, 10h00 Garten Sickau Region Hannover

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Rêves de jardin sous les vieux arbres, avec beaucoup de roses, clématites et plantes vivaces. Pavillon des roses et de nombreux autres coins confortables. Porche, petit jardin d’herbes et de baies, étangs, etc. Décorations de sa propre poterie amateur – atelier ouvert.

Garten Sickau Wennebosteler Hof 16, 30855 Langenhagen Langenhagen 30853 Weiherfeld – Ost Region Hannover Niedersachsen

Rêves de jardin sous les vieux arbres, avec beaucoup de roses, clématites et plantes vivaces.

© Garten Sickau