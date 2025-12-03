Porte ouverte de la Box Médicale Royan
Porte ouverte de la Box Médicale Royan mercredi 3 décembre 2025.
Porte ouverte de la Box Médicale
82 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Présentation, démonstration et aide à l’utilisation de la Box Médicale
82 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
English :
Presentation, demonstration and help using the Box Médicale
German :
Vorstellung, Demonstration und Hilfe bei der Nutzung der Medical Box
Italiano :
Presentazione, dimostrazione e assistenza per l’utilizzo del Medical Box:
Espanol :
Presentación, demostración y ayuda para utilizar el Medical Box:
L’événement Porte ouverte de la Box Médicale Royan a été mis à jour le 2025-10-16 par Mairie de Royan