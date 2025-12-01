Porte ouverte de la ferme laitiere et cidricole Anctoville-sur-Boscq

Porte ouverte de la ferme laitiere et cidricole

2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 10:00:00

fin : 2025-12-27 18:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Visite guidée (à 10h puis toutes les heures) de l’activité cidricole , son verger, son pressoir et de l’activité laitière ses vaches normandes, ses veaux et bien sur dégustation de nos produits fermiers la tomme fermière, le cidre , pommeau et calvados. Et en prime, balade poneys ! Activité gratuite pour tous . Toutes les ventes du jour seront reversés partiellement à l’association oncopediatrique du chu de Caen notre geste pour Noel ! .

2 Le Manoir Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 08 27 28 39 lafermedumanoirdanctoville@gmail.com

