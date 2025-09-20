Porte ouverte de la fromagerie de Meaux Saint Faron Fromagerie de Meaux Saint-Faron Meaux

Porte ouverte de la fromagerie de Meaux Saint Faron Fromagerie de Meaux Saint-Faron Meaux samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

La Fromagerie de Meaux Saint-Faron vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Accompagnés d’un guide, vous commencerez par une courte vidéo retraçant l’histoire du brie. La visite se poursuit ensuite à travers un circuit aménagé, vous permettant d’observer les différentes étapes de la fabrication du fromage (salle de fabrication, salle d’affinage, etc.).

Elle se termine par une dégustation des fromages produits et affinés sur place.

Fromagerie de Meaux Saint-Faron Rue Jehan de Brie 77284 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 36 69 44 https://www.facebook.com/fromageriesaintfaron [{« type »: « email », « value »: « accueil@fromagerie-saintfaron.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 36 69 44 »}]

Visite commentée

fromagerie de meaux saint-faron