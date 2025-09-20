Porte Ouverte de la nouvelle caserne des pompiers La Clayette

Porte Ouverte de la nouvelle caserne des pompiers La Clayette samedi 20 septembre 2025.

Porte Ouverte de la nouvelle caserne des pompiers

10 route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Journée portes ouvertes à la nouvelle caserne des pompiers de La Clayette avec visite de la caserne, démonstrations, animations sur toute la journée. .

10 route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amicalepompierlaclayette@gmail.com

English : Porte Ouverte de la nouvelle caserne des pompiers

German : Porte Ouverte de la nouvelle caserne des pompiers

Italiano :

Espanol :

L’événement Porte Ouverte de la nouvelle caserne des pompiers La Clayette a été mis à jour le 2025-08-26 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais