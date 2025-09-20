Porte Ouverte de la nouvelle caserne des pompiers La Clayette
10 route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
2025-09-20
Journée portes ouvertes à la nouvelle caserne des pompiers de La Clayette avec visite de la caserne, démonstrations, animations sur toute la journée. .
10 route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amicalepompierlaclayette@gmail.com
