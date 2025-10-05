Porte ouverte de la pépinière de l’arboretum de Balaine Château de Balaine Villeneuve-sur-Allier

Porte ouverte de la pépinière de l'arboretum de Balaine Château de Balaine Villeneuve-sur-Allier dimanche 5 octobre 2025.

Château de Balaine Arboretum de Balaine Villeneuve-sur-Allier Allier

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Plongez dans l’univers botanique unique de l’Arboretum de Balaine ! Profitez de la porte ouverte de sa pépinière pour découvrir une richesse végétale exceptionnelle.

Château de Balaine Arboretum de Balaine Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 30 07 arboretum.balaine@wanadoo.fr

Immerse yourself in the unique botanical world of the Arboretum de Balaine! Take advantage of an open house at the nursery to discover an exceptional wealth of plant life.

Tauchen Sie ein in die einzigartige botanische Welt des Arboretums von Balaine! Nutzen Sie den Tag der offenen Tür in seiner Baumschule, um einen außergewöhnlichen Pflanzenreichtum zu entdecken.

Immergetevi nel mondo botanico unico dell’Arboreto di Balaine! Approfittate dell’open day del vivaio per scoprire un’eccezionale ricchezza vegetale.

Sumérjase en el mundo botánico único del Arboreto Balaine Aproveche la jornada de puertas abiertas del vivero para descubrir una riqueza vegetal excepcional.

