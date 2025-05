Porte ouverte de la Tour de l’Horloge – Saint-Jean-d’Angély, 2 juillet 2025 09:30, Saint-Jean-d'Angély.

Cette ancienne porte des remparts du XIIe siècle, beffroi de l’échevinage, a été réédifiée vers 1406, renfermant le sin (la cloche) qui rythmait la vie municipale.

Rue Grosse Horloge

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24

English :

This former gateway to the 12th-century ramparts, the belfry of the aldermen’s council, was rebuilt around 1406 and houses the sin (the bell) that set the pace for municipal life.

German :

Dieses ehemalige Tor der Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert, der Glockenturm des Schöffenamtes, wurde um 1406 neu errichtet und enthielt den Sin (die Glocke), der den Rhythmus des städtischen Lebens bestimmte.

Italiano :

L’antica porta dei bastioni del XII secolo, il campanile del consiglio degli assessori, fu ricostruito intorno al 1406 e ospita il peccato (la campana) che scandisce il ritmo della vita comunale.

Espanol :

Esta antigua puerta de las murallas del siglo XII, campanario del consejo de regidores, fue reconstruida hacia 1406 y alberga el pecado (la campana) que marcaba el ritmo de la vida municipal.

