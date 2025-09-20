Porte-ouverte de la Vigne de Saint-Prest Vigne de saint-Prest Saint-Prest

Porte-ouverte de la Vigne de Saint-Prest 20 et 21 septembre Vigne de saint-Prest Eure-et-Loir

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+

Visite des cépages, vendanges (à préciser),dégustation de pétillant naturel Saint-Prestois…

Vigne de saint-Prest 69 rue de la République 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

@ville-saintprest.fr