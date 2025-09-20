Porte-ouverte de la Vigne de Saint-Prest Vigne de saint-Prest Saint-Prest
samedi 20 septembre 2025.
20 et 21 septembre
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+
Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T18:+
Visite des cépages, vendanges (à préciser),dégustation de pétillant naturel Saint-Prestois…
Vigne de saint-Prest 69 rue de la République 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
@ville-saintprest.fr