Porte ouverte de l’aéroclub de l’Yonne Auxerre

Porte ouverte de l’aéroclub de l’Yonne Auxerre dimanche 21 septembre 2025.

Porte ouverte de l’aéroclub de l’Yonne

Aérodrome d’Auxerre-Branches Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Aéroclub de l’Yonne et Air Sport ULM ouvrent leurs portes à l’aéroport d’Auxerre-Branches. Une journée conviviale et aérienne pour petits et grands ! Vous pourrez partir à la rencontre des pilotes passionnés, découvrir les cursus de formation et échanger autour de l’aviation. Des baptêmes de l’air seront proposés, ainsi qu’un atelier “avion à pédales” pour les enfants de moins de 5 ans. .

Aérodrome d’Auxerre-Branches Auxerre 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 31 95

