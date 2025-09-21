Porte ouverte de l’aéroclub de l’Yonne Auxerre
Porte ouverte de l’aéroclub de l’Yonne Auxerre dimanche 21 septembre 2025.
Porte ouverte de l’aéroclub de l’Yonne
Aérodrome d’Auxerre-Branches Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Aéroclub de l’Yonne et Air Sport ULM ouvrent leurs portes à l’aéroport d’Auxerre-Branches. Une journée conviviale et aérienne pour petits et grands ! Vous pourrez partir à la rencontre des pilotes passionnés, découvrir les cursus de formation et échanger autour de l’aviation. Des baptêmes de l’air seront proposés, ainsi qu’un atelier “avion à pédales” pour les enfants de moins de 5 ans. .
Aérodrome d’Auxerre-Branches Auxerre 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 31 95
