PORTE OUVERTE DE L’ASSOCIATION DOMINO DOMAINE DE MESTRE GOUNY Roquesérière

PORTE OUVERTE DE L’ASSOCIATION DOMINO DOMAINE DE MESTRE GOUNY Roquesérière dimanche 19 octobre 2025.

PORTE OUVERTE DE L’ASSOCIATION DOMINO

DOMAINE DE MESTRE GOUNY 2044 Route de Saint-Sulpice Roquesérière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

L’association Domino vous invite à flâner au domaine de Mestre Gouny lors d’une journée Portes ouvertes. Venez découvrir la beauté du parc et de la batisse, seul ou en famille.

N’oubliez pas de prendre votre pique-nique pour vous installer à l’ombre des grands arbres.

Visites du parc, des jardins potagers, de l’hôtellerie d’accueil fraichement rénovée

Jeu de pistes dans le potager

Jeux en bois avec Les CROqueurs Ludiques

Contes sous le chêne ou le cèdre

Ateliers artistiques tout public

– moulage et estampage avec Jean-Loup des ateliers FICAT,

terre et peinture avec l’équipe de Domino,

initiation à la phototographie caméra obscura avec Patrice DION.

Exposition sonore Slam des Tas d’Ames

Exposition photos sur végétal Patrice DION

Goûter gourmand

Possibilité de pique-niquer sur place .

DOMAINE DE MESTRE GOUNY 2044 Route de Saint-Sulpice Roquesérière 31380 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 92 47 32 secretariat@associationdomino.org

English :

The Domino association invites you to stroll around the Mestre Gouny estate during an open day. Come and discover the beauty of the park and the building, on your own or with your family.

German :

Der Verein Domino lädt Sie zu einem Tag der offenen Tür auf der Domaine de Mestre Gouny ein. Entdecken Sie die Schönheit des Parks und des Gebäudes, allein oder mit der Familie.

Italiano :

L’associazione Domino vi invita a passeggiare nella tenuta di Mestre Gouny durante un Open Day. Venite a scoprire la bellezza del parco e dell’edificio, da soli o con la vostra famiglia.

Espanol :

La asociación Domino le invita a pasear por la finca Mestre Gouny durante una jornada de puertas abiertas. Venga a descubrir la belleza del parque y del edificio, solo o en familia.

L’événement PORTE OUVERTE DE L’ASSOCIATION DOMINO Roquesérière a été mis à jour le 2025-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE