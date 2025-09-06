Porte ouverte de l’association généalogique AGHPA Maison des Associations Charles Ouret Istres

Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 18h30.

Porte ouverte de l’association généalogique AGHPA

Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 18h30. Maison des Associations Charles Ouret 7 Chemin De Tartugues Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:30:00

2025-09-06

Portes ouvertes de l’Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs.

Le but de l’association est de faire découvrir

– la généalogie par de l’initiation et de l’accompagnement dans vos recherches avancées ou non, grâce à l’expérience de chacun. Que vous soyez de Provence ou d’ailleurs, l’AGHPA s’intéresse à toutes les régions et peut donc vous apporter de l’aide dans la réalisation de vos travaux généalogiques.

-l’histoire au travers de l’étude des origines de chacun, par le biais de conférences et de sorties à thèmes. .

Maison des Associations Charles Ouret 7 Chemin De Tartugues Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 14 50 90 assghpa@gmail.com

Open house of the Genealogical and Historical Association of Provence and elsewhere.

Tag der offenen Tür der Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs (Genealogischer und historischer Verein der Provence und anderer Länder).

Apertura della sede dell’Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs.

Jornada de puertas abiertas de la Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs.

