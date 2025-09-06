Porte ouverte de l’association généalogique AGHPA Maison des Associations Charles Ouret Istres
Porte ouverte de l’association généalogique AGHPA Maison des Associations Charles Ouret Istres samedi 6 septembre 2025.
Porte ouverte de l’association généalogique AGHPA
Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 18h30. Maison des Associations Charles Ouret 7 Chemin De Tartugues Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Portes ouvertes de l’Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs.
Le but de l’association est de faire découvrir
– la généalogie par de l’initiation et de l’accompagnement dans vos recherches avancées ou non, grâce à l’expérience de chacun. Que vous soyez de Provence ou d’ailleurs, l’AGHPA s’intéresse à toutes les régions et peut donc vous apporter de l’aide dans la réalisation de vos travaux généalogiques.
-l’histoire au travers de l’étude des origines de chacun, par le biais de conférences et de sorties à thèmes. .
Maison des Associations Charles Ouret 7 Chemin De Tartugues Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 14 50 90 assghpa@gmail.com
English :
Open house of the Genealogical and Historical Association of Provence and elsewhere.
German :
Tag der offenen Tür der Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs (Genealogischer und historischer Verein der Provence und anderer Länder).
Italiano :
Apertura della sede dell’Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas de la Association généalogique et historique de Provence et d’ailleurs.
L’événement Porte ouverte de l’association généalogique AGHPA Istres a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme d’Istres