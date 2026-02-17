Porte ouverte de l’atelier de couture de Laetitia Chablard Journée Européennes des Métiers d’Art Maison Ticha Couture Romans-sur-Isère

Porte ouverte de l’atelier de couture de Laetitia Chablard Journée Européennes des Métiers d’Art

Maison Ticha Couture 19 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-07 2026-04-11

Dans le cadre des Journées des Européennes des Métiers d’Art, Laetitia Chablard vous ouvre les portes de son atelier et vous reçoit pour répondre à vos questions et demandes dans son commerce.

Maison Ticha Couture 19 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes maisontichacouture@gmail.com

English :

As part of the Journées des Européennes des Métiers d’Art, Laetitia Chablard opens the doors of her workshop and welcomes you to her shop to answer your questions and requests.

