Porte ouverte de l’école de musique et de chant de Dactrad ZA le Verron Longèves

ZA le Verron Rue d’Arcole Longèves Vendée

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Découverte des ateliers de musique et de danse traditionnelle de l’école de Dactrad. Nous dispensons des cours d’accordéon diatonique, de violon, de vielle à roue, de veuze (cornemuse vendéenne), de chant et de danse traditionnelle.

ZA le Verron Rue d’Arcole Longèves 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 63 53 05 dactrad@orange.fr

English :

Discover Dactrad’s traditional music and dance workshops. We offer lessons in diatonic accordion, fiddle, hurdy-gurdy, veuze (Vendean bagpipe), singing and traditional dance.

German :

Entdecken Sie die Workshops für traditionelle Musik und Tanz der Dactrad-Schule. Wir bieten Unterricht in diatonischem Akkordeon, Geige, Drehleier, Witwe (Dudelsack aus der Vendée), Gesang und traditionellem Tanz.

Italiano :

Scoprite i laboratori di musica e danza tradizionale della scuola Dactrad. Offriamo lezioni di fisarmonica diatonica, violino, ghironda, veuze (cornamusa vandeana), canto e danza tradizionale.

Espanol :

Descubra los talleres de música y danza tradicionales de la escuela Dactrad. Ofrecemos clases de acordeón diatónico, violín, zanfona, veuze (gaita vandeana), canto y danza tradicional.

