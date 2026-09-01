Porte ouverte de l’église de Civrac et exposition artistique Civrac-de-Blaye
samedi 19 septembre 2026 · Civrac-de-Blaye
Informations pratiques
Civrac-de-Blaye
Porte ouverte de l’église de Civrac et exposition artistique
Le Bourg Civrac-de-Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez parcourir une exposition artistique des habitants du village et apprécier leur nombreux talents peinture, dessin, sculpture …
Ce sera surtout l’occasion de découvrir l’église du village, unique sur le territoire !
Reconstruite à l’époque Renaissance, elle est dotée d’une magnifique charpente du XVème siècle en coque de bateau retournée. .
Le Bourg Civrac-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 26 15
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English : Visite de l’église de Civrac et exposition artistique
L’événement Porte ouverte de l’église de Civrac et exposition artistique Civrac-de-Blaye a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Latitude Nord Gironde