Porte ouverte de Noël à l’atelier Poterie Elodie Huyghe Montbrun

Porte ouverte de Noël à l’atelier Poterie Elodie Huyghe

Lieu-dit Caillac Montbrun Lot

Elodie vous accueille au cœur de son atelier de production . Cette après midi porte ouverte vous permettra de venir découvrir l’atelier en toute intimité dans une ambiance de Noël. .

Lieu-dit Caillac Montbrun 46160 Lot Occitanie +33 6 62 80 84 91 huygheelodie@gmail.com

English :

Elodie welcomes you to the heart of her production workshop

