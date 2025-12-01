Porte ouverte de Noël à l’atelier Poterie Elodie Huyghe Montbrun
Porte ouverte de Noël à l’atelier Poterie Elodie Huyghe Montbrun samedi 20 décembre 2025.
Porte ouverte de Noël à l’atelier Poterie Elodie Huyghe
Lieu-dit Caillac Montbrun Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Elodie vous accueille au cœur de son atelier de production
Elodie vous accueille au cœur de son atelier de production . Cette après midi porte ouverte vous permettra de venir découvrir l’atelier en toute intimité dans une ambiance de Noël. .
Lieu-dit Caillac Montbrun 46160 Lot Occitanie +33 6 62 80 84 91 huygheelodie@gmail.com
English :
Elodie welcomes you to the heart of her production workshop
L’événement Porte ouverte de Noël à l’atelier Poterie Elodie Huyghe Montbrun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Figeac