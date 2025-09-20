Porte ouverte du Bureau d’Études Archéologiques Éveha de Clermont-Ferrand Bureau d’Études Archéologiques Éveha Clermont-Ferrand

Tarif : gratuit / Groupes de 12 personnes par visite – Départ toutes les 30 min – pas de visite pendant la pause méridienne / Réservation obligatoire

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’équipe d’archéologues Éveha de l’agence de Clermont-Ferrand invite petits et grands, à découvrir les coulisses de l’archéologie préventive et à explorer les multiples facettes de ce métier passionnant.

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ? Quel est le rôle d’un responsable d’opération ? Comment étudie-t-on des vestiges enfouis… parfois même sous l’eau ? Qui se cache derrière le mystérieux acronyme « GAF » ? Comment se déroule une fouille, et quels objets les archéologues analysent-ils au quotidien ?

Autant de questions auxquelles nos collègues clermontois, passionnés et enthousiastes, répondront tout au long de cette journée. Bref, un véritable voyage au cœur de nos savoir-faire archéologiques !

Le 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir comment travaillent nos spécialistes, leur mode opératoire et leurs plus grandes découvertes !

Des ateliers ludiques autour de bacs de fouille seront également mis en place à destination des plus jeunes !

Bureau d’Études Archéologiques Éveha 25 rue de Flamina 63100 CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand 63100 La Plaine Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 60 87 72 89 https://www.eveha.fr/ https://www.facebook.com/EvehaArcheo;https://mediation.eveha.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eveha.fr/index.php/jep-agence-clermont/ »}] Inaugurée en 2011, le bureau d’études archéologiques Éveha de Clermont-Ferrand ouvre, pour la première fois ses portes au grand public, dans le but de valoriser le travail de ses équipes notamment lors des travaux de post-fouilles archéologiques.

Venez découvrir gratuitement l’archéologie préventive et comment travaillent nos chercheurs et nos spécialistes (responsable d’opération, topographe, gestionnaire des archives de fouille, spécialiste du petit mobilier, fouilles en milieu sub-aquatique, etc.), leur mode opératoire et leurs découvertes. Accès par la RN9. Accès parking privatif (face à l’agence). Accessibilité parking PMR. Accessibilité par le bus via la ligne 24.

