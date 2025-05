Porte ouverte du Donjon – Aulnay, 3 juillet 2025 15:00, Aulnay.

Charente-Maritime

Porte ouverte du Donjon Place du Général de Gaulle Aulnay Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-03 15:00:00

fin : 2025-08-21 18:00:00

2025-07-03

Situé sur un tertre, la Tour Saint-Pierre, dite Donjon , est le vestige d'un château érigé par les Vicomtes d'Aulnay au XIIe siècle …

Place du Général de Gaulle

Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 60 71 accueil@destinationvalsdesaintonge.com

English :

Situated on a knoll, the Tour Saint-Pierre, known as the « Donjon », is the remains of a castle built by the Viscounts of Aulnay in the 12th century …

German :

Der auf einer Anhöhe gelegene Tour Saint-Pierre, der sogenannte « Donjon », ist der Überrest einer Burg, die von den Vicomtes d'Aulnay im 12. Jahrhundert errichtet wurde?

Italiano :

Situata su un poggio, la Tour Saint-Pierre, nota come « Donjon », è il resto di un castello costruito dai visconti di Aulnay nel XII secolo?

Espanol :

Situada en una loma, la Tour Saint-Pierre, conocida como el « Donjon », son los restos de un castillo construido por los vizcondes de Aulnay en el siglo XII?

