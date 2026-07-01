Porte ouverte du moulin Plazako Errota, Moulin Plazako Errota, Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Porte ouverte du moulin Plazako Errota 19 et 20 septembre Moulin Plazako Errota Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Découvrez ce lieu chargé d’histoire à travers des visites guidées retraçant son passé et ses savoir-faire. Assistez à des démonstrations de mouture en direct, puis prolongez l’expérience avec une dégustation de produits faits maison, préparés sur place. Une visite gourmande et authentique à partager en famille ou entre amis.

Moulin Plazako Errota 8 Rue Errota Alde 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

mouture en direct, historique du lieu, visites guidees, degustation de produits fait maison.

©Joanes Etcheverry