Porte ouverte du moulin Plazako Errota, Moulin Plazako Errota, Saint-Pée-sur-Nivelle
samedi 19 septembre 2026 · Moulin Plazako Errota · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Porte ouverte du moulin Plazako Errota 19 et 20 septembre Moulin Plazako Errota Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Découvrez ce lieu chargé d’histoire à travers des visites guidées retraçant son passé et ses savoir-faire. Assistez à des démonstrations de mouture en direct, puis prolongez l’expérience avec une dégustation de produits faits maison, préparés sur place. Une visite gourmande et authentique à partager en famille ou entre amis.
Moulin Plazako Errota 8 Rue Errota Alde 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
mouture en direct, historique du lieu, visites guidees, degustation de produits fait maison.
©Joanes Etcheverry
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