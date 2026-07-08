Informations pratiques

Pouldreuzic

Porte Ouverte et Puces/Brocante à la ferme

Lieu-dit Kerintec Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez découvrir la culture du Safran et des Aloés Médicinaux Bio et chiner chez les brocanteurs et particuliers présents pour l’occasion.

Visites Libres (Gratuites)

Visites commentées et guidées à

10h30 et 15h30

(Sans réservation. 5€/pers.)

Entrée libre

Restauration sur place

Contact

Anne 06 61 59 01 09

contact@esprit-safran-et-cie.com

Si vous voulez exposer (Vide-grenier/Puces/Brocante), professionnels ou amateurs

Contact

Sébastien 07 88 16 95 50

sebastienretoret@outlook.fr

Organisé par esprit safran et cie .

Lieu-dit Kerintec Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 61 59 01 09

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English :

L’événement Porte Ouverte et Puces/Brocante à la ferme Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-29 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN