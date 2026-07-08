Porte Ouverte et Puces/Brocante à la ferme Pouldreuzic
jeudi 30 juillet 2026 · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Porte Ouverte et Puces/Brocante à la ferme
Lieu-dit Kerintec Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir la culture du Safran et des Aloés Médicinaux Bio et chiner chez les brocanteurs et particuliers présents pour l’occasion.
Visites Libres (Gratuites)
Visites commentées et guidées à
10h30 et 15h30
(Sans réservation. 5€/pers.)
Entrée libre
Restauration sur place
Contact
Anne 06 61 59 01 09
contact@esprit-safran-et-cie.com
Si vous voulez exposer (Vide-grenier/Puces/Brocante), professionnels ou amateurs
Contact
Sébastien 07 88 16 95 50
sebastienretoret@outlook.fr
Organisé par esprit safran et cie .
Lieu-dit Kerintec Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 61 59 01 09
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English :
L’événement Porte Ouverte et Puces/Brocante à la ferme Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-29 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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