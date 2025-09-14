Porte Ouverte Expo Atelier / Galerie du Loft Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Porte Ouverte Expo Atelier / Galerie du Loft Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine dimanche 14 septembre 2025.

Porte Ouverte Expo Atelier / Galerie du Loft

9 bis chemin des Mottes Archambaud Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Vendée

–

Date :
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :
2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28

Portes ouvertes
Osez créer Chez Nathalie et Alain
Cours de peinture, aquarelle, pastel, fusain, dessin, tout au long de l’année   .

9 bis chemin des Mottes Archambaud Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 62 22 29  artchipel@yahoo.fr

English :

Open house

German :

Offene Türen

Italiano :

Casa aperta

Espanol :

Casa abierta

