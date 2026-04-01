Porte ouverte Ferme Lédanès Oussoy-en-Gâtinais
Porte ouverte Ferme Lédanès Oussoy-en-Gâtinais samedi 18 avril 2026.
Oussoy-en-Gâtinais
Porte ouverte Ferme Lédanès
Oussoy-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Porte ouverte ferme Lédanès
Porte ouverte ferme Lédanès. De 10h à 18h. Découverte d’ânesses laitières, traite des ânesses, visite de la savonnerie, présentation des nouveautés, animations, producteurs, maquillage, tombola, buvette et petite restauration sur place. .
Oussoy-en-Gâtinais 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 79 08
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English :
Lédanès farm open house
L’événement Porte ouverte Ferme Lédanès Oussoy-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD