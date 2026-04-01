Oussoy-en-Gâtinais

Porte ouverte Ferme Lédanès

Oussoy-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Porte ouverte ferme Lédanès

Porte ouverte ferme Lédanès. De 10h à 18h. Découverte d’ânesses laitières, traite des ânesses, visite de la savonnerie, présentation des nouveautés, animations, producteurs, maquillage, tombola, buvette et petite restauration sur place. .

Oussoy-en-Gâtinais 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 79 08

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English :

Lédanès farm open house

L’événement Porte ouverte Ferme Lédanès Oussoy-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD